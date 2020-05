Coronavirus Covid-19: Caritas, azienda dona 60.000 confezioni di zucchero per aiuti alimentari

Con l’emergenza Covid-19 sono cresciute le necessità e le richieste di aiuto alimentari alle Caritas diocesane: a seconda delle zone gli aumenti sono stati dal +20% al +50%, nelle varie forme in cui sono stati rimodulati i servizi: pasti da asporto, pacchi a domicilio, empori, buoni spesa. Per venire incontro a questi bisogni Eridania ha donato a Caritas italiana oltre 60.000 confezioni di zucchero che, partendo dal centro di confezionamento di Russi (Ra), uno dei più grandi in Europa, raggiungeranno i centri regionali Caritas. e verranno distribuite a famiglie in difficoltà nelle diverse città italiane

Caritas può contare su una rete di 3.500 Centri di ascolto, 3.800 Centri di distribuzione di beni di prima necessità, e 104 Empori solidali gestiti direttamente o strettamente coordinati da Caritas. Gli Empori solidali sono dei veri e propri supermercati dove le famiglie in situazione di reale difficoltà economica possono approvvigionarsi gratuitamente di generi di prima necessità. Oltre ad offrire un supporto al bilancio familiare, l’obiettivo degli Empori solidali è anche quello di creare un luogo di riferimento dove le persone che stanno attraversando un momento difficile possano trovare altre persone disposte ad ascoltarle, consigliarle ed aiutarle.