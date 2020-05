Coronavirus Covid-19: Caritas Bolzano-Bressanone, ancora posti liberi per una vacanza in famiglia al mare in sicurezza

Fuggire dal tran tran quotidiano, rilassarsi, godersi la spiaggia, il mare e, nonostante le regole del distanziamento, il tempo in comunità: presso villa Oasis e nei bungalow di Caorle e presso il “12 Stelle Village” di Cesenatico tutto ciò è possibile, grazie ai posti ancora disponibili per le famiglie interessate. Tutte le strutture per le vacanze della Caritas di Bolzano-Bressanone sono state adeguate ottemperando le norme di sicurezza vigenti.

Nelle strutture per ferie della Caritas di Caorle e Cesenatico tutto è pronto, dunque, per offrire, agli ospiti, vacanze in un ambiente sicuro anche questa estate. Le famiglie che non hanno ancora prenotato una vacanza possono farlo prenotando un soggiorno di una o due settimane a Villa Oasis in pensione completa o in autogestione nei bungalow di Caorle. Anche a Cesenatico il “Villaggio delle 12 Stelle” è aperto alle famiglie e offre un trattamento di pensione completa.

In tutte le strutture sono presenti una spiaggia privata, una piscina, campi da gioco e campi sportivi. Le famiglie possono rilassarsi e ricaricarsi negli ampi spazi verdi a disposizione, mantenendo la distanza necessaria. Gli impianti sono stati inoltre adeguati alle vigenti norme di sicurezza.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti disponibili. Per i soggiorni in famiglia a Caorle gli interessati possono iscriversi on-line dalla pagina www.caritas.bz.it/al-mare o direttamente presso il servizio Ferie e ricreazione al tel. 0471 304 340 o ferien@caritas.bz.it. Per le iscrizioni delle famiglie a Cesenatico, il servizio “12Stelle” è disponibile al tel. 0471 067412 o stelle.ufficiobz@caritas.bz.it

Le modalità di svolgimento per le vacanze per bambini della Caritas a Caorle e Cesenatico saranno comunicate agli interessati, non appena i vari aspetti saranno chiariti con le autorità competenti.