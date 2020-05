Diplomazia: Rondine, 29 maggio terzo incontro on line “Rondine World Room”

Sarà “Leaders for Europe” il titolo del terzo incontro dell’iniziativa Rondine World Room, il ciclo di meeting promosso da Rondine Cittadella della Pace in diretta streaming nato con l’obiettivo di promuovere un confronto diretto tra esponenti della diplomazia ufficiale e i giovani della World House che si stanno formando come futuri leader di pace. L’appuntamento è per venerdì 29 maggio 2020 dalle 18.00 alle 19.00 italiane e sarà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook di Rondine (It) e Rondine International Peace Lab (En). Interverranno: Christian Masset, Ambasciatore della Repubblica francese in Italia, Ričardas Šlepavičius, Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Tomaž Kunstelj, Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia e con la partecipazione speciale di Luca Jahier presidente del Comitato economico e sociale europeo (Cese), che gli studenti di Rondine avevano già incontrato nel novembre 2019 a Parigi in occasione del Paris Peace Forum. Per gli studenti di Rondine interverranno Vesna, serba e Georges, maliano, con loro anche Maria Karapetyan, alunna di Rondine affiliata a Rondine International Peace Lab, oggi membro dell’Assemblea nazionale della Repubblica Armena, una delle protagoniste della rivoluzione di velluto del 2018.

Tema centrale – riferisce una nota – ancora una volta sarà l’esercizio della leadership giovanile nel mondo post-pandemico attraverso nuovi punti di vista che allargano l’orizzonte a nuove aree geografiche tendendo verso un’analisi globale che anticipi i nuovi conflitti che stanno nascendo a livello politico, sociale ed economico per individuare nuove strade per trasformarli creativamente. L’iniziativa è promossa nell’ambito della campagna globale “Leaders for Peace” oggi nel pieno del suo secondo anno di attività dopo il lancio alle Nazioni Unite di New York avvenuto a fine 2018 e la firma ufficiale dell’Italia.