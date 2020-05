Diocesi: Rossano-Cariati, domani mattina Messa crismale in cattedrale. Sabato sera veglia di Pentecoste

“L’arcidiocesi di Rossano-Cariati, si prepara a vivere alcuni appuntamenti ecclesiali molto importanti e significativi”. Ne dà notizia un comunicato della diocesi. Il primo è fissato per questa sera, alle 21, in cattedrale, per un momento di preghiera e ringraziamento, presieduto dall’arcivescovo mons. Giuseppe Satriano, nel decimo sabato dell’Achiropita. “È possibile seguire questo evento attraverso la diretta Facebook sulla pagina dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati”, si legge nella nota. Il secondo appuntamento è la messa crismale, che mons. Satriano presiederà domani, giovedì 28 maggio, alle 10.30. Terzo appuntamento la veglia diocesana di Pentecoste.

“Preparata da un settenario di preghiera e riflessione, la veglia si terrà sabato 30 maggio 2020, alle 20.30, nella la parrocchia Maria Madre della Chiesa. Presieduta dall’arcivescovo, vedrà la partecipazione di tutte le realtà ecclesiali presenti in diocesi (sacerdoti, religiose, laici). Coordinata dall’Ufficio missionario e liturgico, nella veglia verranno presentate le testimonianze degli Uffici diocesani di Pastorale, che sono stati invitati a rispondere alla domanda: ‘Che cosa questo tempo di pandemia ha detto alla nostra realtà ecclesiale?’”. Questo evento, oltre che dalla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, sarà anche trasmesso in diretta televisiva dall’emittente Tele A 1, visibile su canale 72 digitale terrestre.