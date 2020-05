Diocesi: Molfetta, il 29 maggio confronto in streaming su “cattolici e politica”

Si svolgerà in streaming, venerdì 29 maggio, alle 19.30, l’incontro, annullato lo scorso 18 marzo, su “cattolici e politica”, che si configura come post-Festival delle Comunicazione nella diocesi di Molfetta. Nell’occasione sarà presentato il volume di Onofrio Losito, “Tempo di aratura. Per un rinnovato impegno politico dei cattolici”, ed. Luce e Vita 2019. Interverranno Antonio Panico, direttore della sede di Taranto dell’Università Lumsa, e Giuseppe Moro, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari. Modererà lo stesso Losito, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. “Un percorso in politica non si improvvisa – scrive il vescovo, mons. Domenico Cornacchia nella prefazione al volume -. Occorre prendere coscienza che si tratta di un percorso intimamente legato alla vita del Vangelo, con la sua concreta e reale attuazione nel tempo e nella vita degli uomini, e che poi va costruito con una adeguata formazione di conoscenza del magistero sociale della Chiesa e dell’organizzazione della vita amministrativa. Un percorso – aggiunge – che in queste pagine in modo appassionato Onofrio Losito ha sapientemente articolato proponendoci una riflessione con l’obiettivo di ridestare un risveglio dell’impegno politico-sociale”.

Un impegno che sia caratterizzato da tre fasi: quella del “vedere”, del “giudicare” ed infine dell’“agire”. “’Vedere’ significa acquisire consapevolezza delle problematiche avvalendosi di chi possiede competenze specifiche. ‘Giudicare’ non secondo il metro umano, ma tenendo ben presente le Sacre Scritture. E solo successivamente ‘agire’ sulla base di conoscenze accurate con un atteggiamento propositivo e senza timori di sorta, forti dei saldi punti di riferimento che la dottrina cristiana ci offre”.