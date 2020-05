Coronavirus Covid-19: Viterbo, l’Aviazione dell’Esercito in aiuto delle mense della Caritas diocesana

(foto Esercito Italiano)

Consegnati ieri nella sede della Caritas diocesana di Viterbo, i prodotti alimentari e per l’infanzia raccolti attraverso la colletta organizzata dalla delegazione Viterbo-Rieti dell’Ordine di Malta, alla quale ha voluto dare il suo sostanzioso contributo anche l’Aviazione dell’Esercito, coinvolgendo anche il personale impiegato nelle missioni all’estero. Un’iniziativa sposata con partecipazione dai baschi azzurri della Città dei Papi, per la quale non si sono risparmiati in beneficenza i militari del Centro addestrativo Aviazione dell’Esercito, del 4° Gruppo squadroni di sostegno dell’Aviazione dell’Esercito “Scorpione” e del 3° Reggimento elicotteri operazioni speciali “Aldebaran”. Questa raccolta di prodotti alimentari e per l’infanzia, si legge sul sito dell’Esercito italiano, serve per supportare quei cittadini in difficoltà che, soprattutto in questo particolare momento storico segnato dalla pandemia di coronavirus Covid-19, si ritrovano a usufruire del servizio di mensa gratuita offerta dalla Caritas diocesana di Viterbo.