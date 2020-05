Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 4.848 persone sulle coste italiane. A maggio registrato il 28,5% del totale

Sono finora 4.848 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 1.490 mentre nel 2018 furono 12.105. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Nella giornata di ieri sono state 71 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane, portando a 541 il totale di quelle registrate nella settimana 20-26 maggio. Complessivamente, nel mese si è raggiunta quota 1.383. L’anno scorso, in tutto maggio, furono 782, mentre nel 2018 furono 3.963.

Degli oltre 4.800 migranti sbarcati in Italia nel 2020, 857 sono di nazionalità bengalese (18%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Costa d’Avorio (664, 14%), Tunisia (495, 10%), Sudan (392, 8%), Algeria (370, 8%), Marocco (309, 6%), Somalia (227, 5%), Guinea (212, 4%), Mali (165, 3%), Egitto (93, 2%) a cui si aggiungono 1.064 persone (22%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.