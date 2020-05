Coronavirus Covid-19: Frosinone, diocesi invia aiuti alimentari anche in Rwanda, tra emergenza sanitaria e alluvioni

La solidarietà travalica i confini nazionali, anche in tempo di coronavirus. È quanto accade nella diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, che in questo periodo sta sostenendo con aiuti alimentari non solo le parrocchie del proprio territorio ma anche quelle della diocesi di Nyundo, in Rwanda. In particolare, le parrocchie interessate dalla distribuzione alimentare sono le comunità di Gisenyi, Muhato, Busasamana e Kora. “Il lockdown nel Paese ha fatto perdere a molti il lavoro e quindi ogni sostentamento – fanno sapere dalla Caritas diocesana di Frosinone –. In più, nelle scorse settimane un’alluvione si è abbattuta sul territorio e molti hanno visto allagate e distrutte le proprie case di mattoni dall’esondazioni del vicino fiume”. Il rapporto tra la diocesi di Frosinone e quella di Nyundo dura in realtà da ormai quindici anni, con un progetto di cooperazione che prevede sostegno scolastico con adozioni a distanza, aiuto ai piccoli produttori di artigianato attraverso il commercio equo, accoglienza pastorale di sacerdoti ruandesi che mentre perfezionano gli studi a Roma svolgono servizio pastorale nella diocesi di Frosinone e al momento sono due, oltre un progetto di servizio civile all’estero della Caritas, con tre caschi bianchi attualmente presenti nella diocesi africana.