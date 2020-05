Messa crismale: Vicenza, sabato 30 maggio in cattedrale presieduta dal vescovo Pizziol e in diretta tv e radio

Sarà celebrata nella mattina di sabato 30 maggio alle 9.15 nella cattedrale di Vicenza la Messa crismale presieduta dal vescovo Beniamino Pizziol. L’importante appuntamento liturgico che caratterizza abitualmente la mattina del Giovedì santo non era infatti stato possibile lo scorso 9 aprile a causa dell’epidemia di Covid-19 e viene ora recuperato secondo le indicazioni date alle diocesi dalla Santa Sede. La diocesi di Vicenza ha scelto di viverlo alla vigilia del giorno di Pentecoste, prima della conclusione del tempo pasquale.

Durante la Messa crismale vengono benedetti gli olii santi (il crisma, l’olio dei catecumeni e quello per l’unzione dei malati) che poi per tutto l’anno saranno utilizzati nelle parrocchie della diocesi per la celebrazione dei diversi sacramenti. Durante questa celebrazione inoltre i preti insieme con il vescovo rinnovano le promesse sacerdotali formulate al momento della loro ordinazione. Per questo è anche l’occasione per ricordare i giubilei sacerdotali (i 25 e i 50 anni di sacerdozio) dei preti ordinati nel 1970 e nel 1995. Abitualmente partecipano a questa Messa tutti i preti della diocesi, ma, viste le attuali limitazioni, l’ingresso alla cattedrale avverrà su invito ad una rappresentanza di sacerdoti e fedeli – tra loro i presbiteri e i diaconi che festeggiano il 25° e il 50° anniversario di ordinazione – fino al raggiungimento dei 200 posti disponibili. Le offerte raccolte andranno a sostegno dei preti vicentini fidei donum in terra di missione. Gli olii santi verranno distribuiti ai parroci mercoledì 3 giugno in cattedrale dalle 9 alle 12. La celebrazione verrà trasmessa in diretta da Telechiara e da Radio Oreb dalle 9.15 alle 10.45.

Domenica 31 maggio alle 20.30 Radio Oreb trasmetterà in diretta la preghiera del rosario preparata dal vicariato urbano di Vicenza per la chiusura del mese di maggio. Questa celebrazione avveniva abitualmente a Monte Berico, ma, viste le attuali limitazioni, i fedeli sono invitati a pregare da casa seguendo la celebrazione (che avverrà a porte chiuse nella chiesa di Lisiera) attraverso la radio. Sempre a partire dal 31 maggio Radio Oreb trasmetterà ogni giorno alle 17.30 la preghiera della Tredicina di Sant’Antonio in diretta dalla basilica del Santo di Padova.