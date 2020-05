Coronavirus Covid-19: Von der Leyen presenta Next Generation Eu. 750 miliardi per l’economia, 500 a fondo perduto, 250 in prestiti

“Il piano di ripresa trasforma l’immensa sfida che affrontiamo in un’opportunità, non solo sostenendo la ripresa ma anche investendo nel nostro futuro: il Green Deal europeo e la digitalizzazione favoriranno l’occupazione e la crescita, la resilienza delle nostre società e la salute del nostro ambiente. Questo è il momento dell’Europa. La nostra volontà di agire deve essere all’altezza delle sfide che tutti noi affrontiamo. Con Next Generation Eu stiamo fornendo una risposta ambiziosa”. Il piano proposto oggi dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, conta 750 miliardi di euro, che si aggiungono ai 1.100 miliardi – afferma – del Quadro finanziario pluriennale dell’Unione per far fronte alla crisi economica, “per un totale di 1.850 miliardi”. Von der Leyen parla dinanzi alla plenaria dell’Europarlamento. Insiste sul fatto che si tratta di un “patto” per affrontare, insieme, la “mastodontica recessione” derivata dalla pandemia da Covid-19. Occorre, dice, “ripartire con un’economia sostenibile, verde, digitale, nel quale gioca un ruolo essenziale il mercato unico”. Una proposta “per garantire che la ripresa sia sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri. Next Generation Eu sarà integrato in un bilancio dell’Ue a lungo termine potente, moderno e rinnovato”. Dei 750 miliardi del piano di rilancio 500 miliardi saranno a fondo perduto, 250 sotto forma di prestiti.

Qui il rimando al piano esposto oggi dalla presidente della Commissione: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf