Televisione: Rai Due, il 17 maggio in onda “O anche no” con un focus su musicoterapia e inclusività

Nuovo appuntamento con “O anche no”, il docureality dedicato al sociale e alla solidarietà, domenica 17 maggio, alle 9.15, su Rai Due. Focus della puntata, a cura di Paola Severini Melograni, sarà la musica. Il direttore d’orchestra Gianluigi Gelmetti e Bruno Quaglieri parleranno di musica, solidarietà e no profit dal Principato di Monaco. Massimiliano Frani, in collegamento da Salt Lake City negli Stati Uniti, illustrerà il metodo didattico musicale che ha ideato ed è stato adottato in molti Paesi. Roberta Frison e Gianni Ricci presenteranno l’associazione “Ologramma” di Modena, laboratorio permanente di inclusività fondato sulla musicoterapia. Poi, Ivan Cottini, danzatore con un passato da fotomodello, colpito nel 2013 da sclerosi multipla, racconterà la sua storia.

Seguirà l’esibizione del violinista russo Yuri Revich, che ha regalato a “O anche no” la sua esecuzione di “Panis Angelicus” di Cesar Frank. Quindi, un videomessaggio sulla scuola di Alessandra Brandi, il film consigliato da Serena Fumarola, un’intervista a Tiziana, la cantante solista dei “Ladri di Carrozzelle”. E, infine, due brani dal loro repertorio: “Vorrei andare con te” e “The show must go on” dei Queen.