Giornata della famiglia: Natili Micheli (Cif), “la pandemia ha evidenziato suo ruolo di comunità educante, missionaria, di speranza”

La famiglia come “comunità educativa, comunità missionaria, comunità di speranza, spazio di libertà in quanto vero centro di umanità”. Così la definisce Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, in occasione della Giornata internazionale della famiglia istituita nel 1994 dall’Onu che “la definisce ‘fondamentale gruppo sociale e ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini’”, ricorda la presidente del Cif aggiungendo: “La nostra Carta costituzionale dice di più quando, riconoscendola tra le ‘formazioni sociali’ nel cui ambito la personalità individuale può trovare piena esplicazione, ne fa importante raccordo tra lo Stato e il singolo cittadino, presenza imprescindibile per un ordinamento autenticamente democratico”.

“Mai come in questo periodo la situazione generale di pandemia del Paese – conclude Natili Micheli – ne ha fatto comunità educativa, comunità missionaria, comunità di speranza, spazio di libertà in quanto vero centro di umanità anche se più spesso sono le donne a portare il peso più grande”.