Coronavirus Covid-19: Governo firma protocolli con confessioni religiose per ripresa attività di culto. Negro (Fcei), “riconoscimento e dialogo che valorizza le specificità confessionali”

“L’incontro ha reso plasticamente visibile il pluralismo religioso dell’Italia di oggi e mostrato i frutti della collaborazione tra lo Stato e le varie confessioni religiose su materie anche delicate come quella delle misure antipandemiche da adottare nell’esercizio delle attività di culto”. Così l pastore Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) commenta l’“inedito l’incontro” che si è svolto oggi a Palazzo Chigi per la firma dei Protocolli di comportamento finalizzati alla progressiva ripresa delle attività di culto nel rispetto delle norme in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Hanno firmato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle grandi aree confessionali presenti in Italia: i responsabili delle comunità evangeliche e di quella ebraica, di quelle islamiche e sikh, induiste e buddhiste, testimoni di Geova, Baha’i e mormoni. A tessere i rapporti con le varie confessioni è stato il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’interno del quale opera la Direzione centrale per gli affari dei culti che, per l’occasione, si è avvalso di consulenti esterni. “Un ringraziamento va al ministero dell’Interno e a chi con competenza e impegno ha curato questi rapporti”, ha aggiunto il pastore Luca Negro. “Come evangelici abbiamo apprezzato, in particolare, l’uniformità dei criteri adottati per le diverse confessioni e l’attenzione al servizio dei ministri di culto che operano in diaspore ampie ai quali, eccezionalmente, viene riconosciuta la possibilità di spostamenti anche intraregionali. Si è così adottato – ha concluso – un metodo di riconoscimento e dialogo che valorizza le specificità confessionali nel quadro di un comune impegno alla responsabilità. È stata realizzata una buona pratica che ci auguriamo possa essere adottata anche in altre occasioni”.