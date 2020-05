“Scompare un grande artista che ha fatto della sua vita un messaggio di forza e di speranza. Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica. Sono molto addolorato”. Così Dario Franceschini, ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, ha commentato la morte di Ezio Bosso, compositore, pianista e direttore di orchestra 48enne che dal 2011 conviveva con una malattia neurodegenerativa.