Giovanni Paolo II: Ancona, il 17 maggio deposizione di un omaggio floreale al monumento in sua memoria

Domenica 17 maggio, alle 11, rispettando le norme comportamentali dettate dalle normative vigenti per la pandemia di Covid-19, un gruppo di persone che hanno avuto modo di conoscere san Giovanni Paolo II, coordinati da Marcello Bedeschi, si recheranno nei pressi del monumento dedicato al Papa polacco, nel piazzale della cattedrale di san Ciriaco, ad Ancona, per offrire un mazzo di fiori e recitare una preghiera, in occasione della ricorrenza del centenario della sua nascita, che ricorre il giorno dopo.

La statua alta circa tre metri, di bronzo fuso intitolata “Sulle strade della meditazione”, fu benedetta domenica 17 settembre 2017. L’opera, regalata alla diocesi dall’arcivescovo emerito il card. Edoardo Menichelli, è stata realizzata dall’artista Albano Poli. Prevista la partecipazione di mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo.