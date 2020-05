Giornata della famiglia: card. Bassetti (Cei), “le Istituzioni sappiano fare scelte coraggiose e lungimiranti”

“Come Chiesa, ma anche come Istituzioni, è necessario intervenire per evitare il baratro delle famiglie, che sono di fatto il Paese e non possono rischiare di pagare il prezzo più alto della crisi post Covid-19”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti, intervenendo all’Assemblea generale del Forum delle associazioni familiari, che si è tenuta oggi in streaming per la Giornata internazionale della famiglia. “Auspichiamo – ha proseguito il card. Bassetti – che le Istituzioni sappiano fare scelte coraggiose e lungimiranti di politiche che rimettano al centro la famiglia, indipendentemente dalla visione laica o religiosa in cui ci si ponga. Dimenticarsi di loro, rilegarle in un angolo, sarebbe un vulnus, un difetto, che non renderebbe giustizia ai 26 milioni di nuclei familiari che sono in Italia”. Nel mezzo di questa pandemia, ha sottolineato il presidente della Cei, “le famiglie italiane, vere e proprie chiese domestiche, si sono confermate non solo il tessuto connettivo ma anche il cuore pulsante della vita nazionale. Padri e madri hanno dovuto improvvisarsi insegnanti, informatici, fare la spesa per i genitori anziani”. Questi sacrifici, ha ribadito Bassetti, “meritano riconoscenza perché le famiglie sono state un vero ammortizzatore sociale per tutti, Stato compreso”. “Le famiglie, infatti – ha proseguito – fanno risparmiare sul bilancio statale, con il loro gratuito, silenzioso, efficace lavoro di cura, educazione, attenzione alla crescita dei figli che poi domani saranno medici, ricercatori, politici, sacerdoti, professionisti, i contribuenti della nostra società”. Il card. Bassetti nel ricordare come le famiglie nella storia siano sempre riuscite a risollevarsi anche di fronte alle epidemie, alle guerre, ha concluso: “Il momento è difficile, ma con l’impegno di tutti e con lo spirito giusto è possibile risorgere”.