Coronavirus Covid-19: Istituto Spallanzani, 58 pazienti positivi ricoverati, 8 necessitano di supporto respiratorio. Altri 49 sottoposti a indagini

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “107 pazienti, di cui 58 positivi al Covid-19 e 49 sottoposti ad indagini. 8 pazienti necessitano di supporto respiratorio”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 433”.

“Il Coordinamento della campagna di siero-prevalenza, d’intesa con la Polizia di Stato-direzione Centrale di Sanità, comunica che i primi risultati dell’indagine effettuata sugli agenti in servizio su strada, non hanno evidenziato alcuna positività al nuovo Coronavirus”, continua il bollettino, nel quale si evidenzia che “trattandosi di personale che non è stato interessato dal lockdown, questo risultato evidenzia l’efficacia delle misure di protezione adottate”.