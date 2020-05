Coronavirus Covid-19: Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani con Lenovo, 32 notebook donati a studenti

La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, in collaborazione con Lenovo, ha messo a disposizione 32 notebook a bambini e ragazzi di alcuni istituti scolastici (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Diverse le città in cui hanno sede: Agrigento, Licata, Realmonte, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Santa Ninfa, Partanna. Le situazioni più a rischio povertà educativa sono state individuate grazie alla collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali e gli istituti scolastici. Questo intervento è stato reso possibile grazie alle donazioni arrivate attraverso la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Comunitaria, che hanno permesso l’acquisto di 16 notebook per un totale di 7.500 euro. Inoltre, sono stati messi a disposizione dei bambini e dei ragazzi altri 16 notebook donati dalla multinazionale Lenovo. “Con la chiusura degli istituti scolastici le famiglie hanno dovuto reinventare il loro ruolo anche di fronte ad un nuovo modo di fare scuola con l’avvento della didattica a distanza – spiega la fondazione –. L’uso della tecnologia nell’educazione e nella formazione dei più giovani se da un lato rappresenta un’opportunità dall’altro rischia di aumentare i divari culturali, sociali ed economici di quei bambini e ragazzi che vivono situazioni di povertà e fragilità”.