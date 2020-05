Papa Francesco: “solo con il contributo di tutti è possibile affrontare la crisi”

“Se vogliamo davvero promuovere le persone alle quali offriamo assistenza, dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste del proprio riscatto”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato fa notare come “la pandemia ci ha ricordato quanto sia essenziale la corresponsabilità e che solo con il contributo di tutti – anche di categorie spesso sottovalutate – è possibile affrontare la crisi”. “Dobbiamo trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà”, ribadisce Francesco, secondo il quale “bisogna coinvolgere per promuovere”. Come ha fatto Gesù con la donna samaritana: “Il Signore si avvicina, la ascolta, parla al suo cuore, per poi guidarla alla verità e trasformarla in annunciatrice della buona novella. A volte, lo slancio di servire gli altri ci impedisce di vedere le loro ricchezze”.