Giornata della famiglia: Casellati, “occorre costruire un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico per l’Italia del futuro”

“Nella pandemia le famiglie hanno garantito la tenuta della società, sorretto l’impalcatura del Paese e consentito l’applicazione delle misure anti contagio. La loro funzione sociale ne è risultata rafforzata”. Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un videomessaggio trasmesso durante l’assemblea generale del Forum delle associazioni familiari, tenuta in modalità streaming in osservanza delle misure anticontagio, promossa in occasione della Giornata internazionale della famiglia che si celebra oggi. Ad intervenire fra gli altri, il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti e la ministra per la famiglia, Elena Bonetti. A moderare, il presidente nazionale del Forum, Gigi De Palo.

“Le famiglie – prosegue – hanno sopportato il peso maggiore delle difficoltà quotidiane sia personali che economiche. Si sono prese cura dei figli, degli anziani, delle persone disabili e dei malati. Centro di vera solidarietà”. Tutte le donne, sottolinea la Casellati, “si sono fatte carico di ogni bisogno con energia, coraggio e generosità. Si sono rese protagoniste di una nuova resistenza”. Ma le nuove modalità di organizzazione del lavoro, sicuramente un’opportunità durante l’emergenza, precisa, “non possono tuttavia significare per le donne un ritorno al passato, ricacciandole dentro casa e con ciò vanificando il loro cammino di emancipazione”. Secondo la presidente del Senato “occorre costruire attorno alla famiglia e al lavoro femminile un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico dell’Italia del domani”: “Penso – ha sottolineato – al problema della denatalità che gli effetti della pandemia ha aggravato allargando la distanza tra il desiderio di diventare genitori e la possibilità concreta di farlo. Alla necessità di una scuola che sia messa in grado di svolgere il suo ruolo formativo ed educativo senza deleghe improprie alle famiglie”. “Investire su di esse, significa investire sulle fondamenta stesse della nostra crescita come popolo e come Nazione”, ha concluso Casellati.