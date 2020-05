Festival della comunicazione: la catechesi per persone disabili stasera al centro del settimo laboratorio

È rivolto principalmente ai catechisti, agli educatori dell’Acr e a tutti coloro che sono a servizio della catechesi il settimo appuntamento del Festival della Comunicazione, organizzato dalla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione con le Paoline e i Paolini, patrocinato da Regione Puglia e Comuni della diocesi. Il meeting avrebbe concluso i laboratori sulla catechesi inclusiva avviati dall’Ufficio catechistico diocesano sin da ottobre, per dare operatività a una esigenza molto presente nelle comunità parrocchiale, quando nei gruppi sono inseriti bambini e ragazzi con diverse abilità. Stasera, venerdì 15 maggio, alle 19.30, sul sito della diocesi di Molfetta e sui relativi canali Facebook e Youtube in diretta streaming sarà trasmessa la videoconferenza, introdotta da don Nicolò Tempesta, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, con suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità, e Sergio Giannulo, direttore del centro socio sanitario assistenziale Lega del Filo d’Oro di Molfetta.

A conclusione dell’incontro sarà presentato “Il vaso di Pandora”, laboratorio di libera espressione a cura della Piccola Compagnia teatrale del Centro Residenziale della Lega del Filo d’Oro di Molfetta, composta da utenti, volontari e operatori dell’associazione. Non potendo mettere in scena dal vivo la rappresentazione, per l’emergenza sanitaria in corso, prevista presso la Cittadella degli Artisti, a Molfetta, sarà trasmessa la registrazione della performance realizzata nel 2019.