Coronavirus Covid-19: Irlanda, i vescovi incontrano il premier Varadkar per riapertura luoghi di culto

Il Taoiseach (il capo del governo della Repubblica d’Irlanda) Leo Eric Varadkar ha incontrato ieri i rappresentanti della Chiesa cattolica, l’arcivescovo Eamon Martin, l’arcivescovo Diarmuid Martin e l’arcivescovo Kieran O’Reilly (presidente, vicepresidente e segretario della Conferenza episcopale irlandese) per condividere “idee sulla riapertura dei luoghi di culto nel corso dell’estate”. Ne dà notizia la Conferenza episcopale irlandese. “La Chiesa ha informato sul lavoro svolto a tutti i livelli per sviluppare un piano nazionale per la riapertura sicura e ha sottolineato che farà la sua parte nell’applicazione delle misure di salute pubblica per garantire la salute e la sicurezza della sua congregazione”, si legge nella nota dei vescovi.