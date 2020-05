Diocesi: Bologna, domani scende in città la Madonna di S. Luca. Fino al 24 maggio celebrazioni a porte chiuse in diretta tv e YouTube

Inizia domani la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 24. Nel pomeriggio l’effigie della Madonna scenderà dal Colle della Guardia, privatamente e senza processione dei fedeli, a bordo di un automezzo dei vigili del fuoco. Le campane della cattedrale ne annunceranno l’arrivo che sarà trasmesso in diretta televisiva su E’tv-Rete7, sul Canale 99 e in streaming su 12Porte. L’immagine verrà collocata nella cattedrale di San Pietro, dopo essere stata accolta dal cardinale arcivescovo Matteo Zuppi e dal Capitolo. Dalle 19.30 sarà possibile, con le debite precauzioni e senza creare assembramenti, accedere alla cattedrale per una visita personale indossando la mascherina, rispettando le distanze di sicurezza e tutte le misure stabilite dalle autorità per contrastare la diffusione del Covid-19. Domenica 17 maggio alle 10.30 l’arcivescovo celebrerà la messa in cattedrale senza presenza di fedeli, che verrà trasmessa in diretta su E’Tv-Rete7, Trc, Canale 99, Radio Nettuno e in streaming su 12Porte. “Forse mai come quest’anno – afferma Zuppi – capiamo come la presenza della Madonna di San Luca nella nostra città sia di conforto e speranza”. A causa della pandemia e delle restrizioni stabilite dalle autorità, durante la settimana non sarà possibile accedere alla cattedrale o prendere parte alle celebrazioni come gli altri anni, ma per tutta la settimana la cattedrale sarà aperta al libero accesso delle persone per la preghiera personale, con tutte le precauzioni e i dispositivi del caso, dalle 8.15 alle 22 (salvo variazioni nelle domeniche, mercoledì e giovedì). Sarà possibile entrare solo portando la mascherina, che dovrà essere indossata per tutto il tempo della visita rispettando il distanziamento. All’interno bisognerà percorrere i corridoi prestabiliti, fino alla gradinata del presbiterio dove si potrà sostare brevemente davanti all’immagine della Madonna; a metà della navata centrale saranno predisposte due aree di attesa per le confessioni che si svolgeranno nelle cappelle delle due navate laterali. Tutte le celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse e verranno trasmesse dal Canale 99 (grazie alla collaborazione con Trc) e in streaming sul canale YouTube di 12Porte.