Violenza sessuale: Europol, campagna per arrestare 18 latitanti. Ogni due minuti un reato sessuale viene commesso in Europa

Ogni due minuti viene denunciato un reato sessuale alla polizia nell’Unione europea: stupri, violenze sessuali o aggressioni su donne e bambini in particolare. Per “accendere i riflettori sugli autori di tali violenze”, Europol, l’ufficio europeo di polizia, oggi annuncia una campagna in 19 Paesi europei, Italia inclusa, per chiedere l’aiuto di tutti “nella ricerca di alcuni dei più pericolosi autori di reati sessuali”. Si stanno cercando in particolare 18 latitanti sospettati o condannati i cui volti sono visibili sul sito eumostwanted.eu. La campagna prevede che, nelle prossime quattro settimane, le forze dell’ordine facciano circolare queste immagini online e sui siti social nei Paesi coinvolti, in modo che informazioni possano essere inviate in forma anonima tramite il sito eumostwanted.eu e possano essere condivise con gli investigatori nazionali. Europol usa questo metodo di lavoro dal 2016 e, grazie alla collaborazione di tutti, almeno 33 criminali tra i 91 segnalati sul sito sono stati arrestati. Quindi “se riconosci uno dei criminali sessuali più ricercati presenti nel Paese, potresti contribuire a rendere l’Europa più sicura” anche perché, aggiunge Europol, “quando avrai finito di leggere questo articolo, molto probabilmente almeno un reato sessuale violento sarà già stato denunciato da qualche parte nell’Ue. Non perdiamo altro tempo!”.