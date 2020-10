Proteste in piazza: Costa (Auser), “non rappresentano la coscienza civile del nostro Paese”

“Non credo si possa contestare al Governo il diritto di intervenire. Le violente manifestazioni di piazza degli ultimi giorni non rappresentano la coscienza civile del nostro Paese, non si mette in discussione il diritto di protestare ma la guerriglia urbana, i saccheggi, la violenza sono molto lontane dai diritti democratici, sono atti eversivi che strumentalizzano il disagio e i problemi che intere categorie stanno vivendo per ignobili fini politici”. Lo dichiara il presidente nazionale dell’Auser, Enzo Costa.

“Dobbiamo prendere le distanze da chi specula sulla paura – aggiunge -, come ha detto il presidente Sergio Mattarella questo è il momento di collaborare, se il Dpcm crea disagi pesanti alle persone vanno trovati i giusti correttivi attraverso il dialogo e il confronto”.