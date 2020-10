Commissione Ue: 17 miliardi a Italia, Spagna e Polonia. Gentiloni, “giorno importante per la solidarietà europea”

“Oggi è un giorno importante per la solidarietà europea in quanto nei nostri Stati membri arrivano i primi finanziamenti: 17 miliardi di euro a sostegno dei lavoratori di Italia, Spagna e Polonia. Questo non è che l’inizio”. Lo afferma Paolo Gentiloni, commissario Ue per l’economia, alla luce della disponibilità odierna dei primi fondi Sure (strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza). “Mentre l’Europa si prepara ad affrontare un inverno difficile – aggiunge – ricordiamo che l’emissione di obbligazioni sociali Sure della settimana scorsa è stata ben più di un’operazione di mercato di successo: si è trattato di un enorme voto di fiducia nel piano di ripresa dell’Unione europea e nel nostro futuro economico comune”.