Dialogo Chiese-Ue: delegazione ecumenica incontra la presidenza tedesca. “Risposta solidale alla crisi, accelerare sul Recovery Plan”

Una delegazione ecumenica – composta dalla Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), dalla Conferenza delle Chiese europee (Cec) e della Chiesa evangelica in Germania (Ekd) – ha avuto oggi un incontro online con Michael Roth, ministro di Stato per l’Europa presso il ministero federale tedesco degli Affari esteri, per discutere le priorità della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea. “Durante l’incontro, la delegazione ha presentato le sue riflessioni, proposte e raccomandazioni politiche, affrontando le priorità urgenti della presidenza Ue come la ripresa post Covid-19, i cambiamenti climatici, la migrazione e l’asilo e la futura Conferenza sul futuro dell’Europa”, si legge in una nota diffusa dalla Comece. “Nell’attuale contesto, drammaticamente segnato dalla pandemia Covid-19, la delegazione delle Chiese dell’Ue ha sottolineato la necessità per l’Unione europea di affermare ed esprimere la propria solidarietà sostenendo ogni Stato membro nella sua ripresa, attraverso la giustizia ecologica, sociale e contributiva, trasformando così questa drammatica e dolorosa crisi in un’opportunità”. Le Chiese hanno “incoraggiato” la presidenza di turno tedesca del Consiglio dei ministri Ue a “facilitare un dialogo efficace tra gli Stati membri al fine di procedere rapidamente verso un accordo sul Recovery Plan”.