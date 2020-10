Premio Ratzinger: cancellata la cerimonia di consegna prevista il 14 novembre

“A motivo del continuo peggioramento della situazione sanitaria in Europa e a seguito delle nuove disposizioni restrittive del Governo italiano, la cerimonia di consegna del Premio Ratzinger 2020, prevista nell’Udienza pontificia il prossimo 14 novembre, non avrà luogo”. E’ quanto rende noto la Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, che aveva già attivato l’organizzazione del Premio ma “ha ritenuto non più sussistenti le condizioni per procedere nel percorso organizzativo”. I vincitori di quest’anno, il filosofo Jean-Luc Marion e la teologa Tracey Rowland, come pure i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Fondazione, e le personalità insignite con il Premio Ratzinger nelle precedenti edizioni, hanno manifestato “piena e viva comprensione per la decisione che è stata presa”. Il prof. Marion e la prof.ssa Rowland saranno invitati a partecipare alla cerimonia di consegna del Premio 2021, insieme ai nuovi vincitori.