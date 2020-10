Nuovi cardinali: Auxilium, un video di auguri a padre Mauro Gambetti dagli ospiti del centro di accoglienza

Gli ospiti e gli operatori del centro accoglienza per persone migranti a Rocca di Papa, in provincia di Roma (aperto dalla Cooperativa Auxilium nel 2016, nella struttura che fu per decenni uno dei centri di spiritualità più famosi della Chiesa italiana) hanno voluto fare un video di auguri a padre Mauro Gambetti, nominato cardinale da Papa Francesco. Con padre Gambetti e con tutta la comunità francescana del Sacro Convento di Assisi c’è un legame di amicizia profondo. “La nomina di padre Mauro a cardinale – ha detto Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium – è stata una notizia che ci ha riempito di gioia e entusiasmo. Padre Mauro ha visitato il centro più volte e ha voluto che i bambini e le famiglie di Mondo Migliore fossero accanto ai francescani di Assisi in occasione delle maggiori iniziative del Sacro Convento a favore della pace. Siamo davvero grati a padre Mauro, a padre Enzo Fortunato e a tutta la comunità del Sacro Convento, perché per noi sono amici e un esempio da seguire”. Nelle immagini del video c’è anche il messaggio di dedica che padre Mauro scrisse dopo la sua prima visita a Mondo Migliore nel 2017.