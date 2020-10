Israele: David (ambasciatore presso Santa Sede), soddisfazione per la nomina di mons. Pizzaballa a patriarca latino di Gerusalemme

Soddisfazione per la nomina da parte di Papa Francesco di mons. Pierbattista Pizzaballa a patriarca latino di Gerusalemme è stata espressa da Oren David, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. “Mi congratulo per la nomina di mons. Pierbattista Pizzaballa alla guida del Patriarcato di Gerusalemme”, commenta l’ambasciatore contattato dal Sir che sottolinea “la grande esperienza” di mons. Pizzaballa e “la sua conoscenza di Israele e della Regione dove ha svolto i suoi studi accademici e ha ricoperto il ruolo di vicario generale del Patriarca latino di Gerusalemme per la cura pastorale dei cattolici di espressione ebraica in Israele, di custode di Terra Santa e di amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme”. “Grande esperienza – conclude – che lo aiuterà a compiere la sua missione a beneficio dell’intera comunità latina. È di speciale significato che il Patriarcato di Gerusalemme sia guidato da un profondo conoscitore della lingua ebraica biblica e moderna”.