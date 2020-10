Yemen: Unicef-Wfp-Fao, “nel Paese la peggiore crisi umanitaria del mondo. Oltre 24 milioni di persone, metà sono bambini, hanno bisogno di assistenza e protezione”

A causa del conflitto e del declino economico, nelle area più colpite dello Yemen – pianure di Abyan (23%), pianure di Lahj (21%), pianure di Taiz (22%) – circa 1 bambino su 5 soffre di malnutrizione acuta. Nelle pianure di Hodeidah, più di 1 bambino su 4, o il 27% dei bambini, soffre di malnutrizione acuta. È l’allarme lanciato oggi da Fao, Unicef, Wfp e dai partner in occasione della pubblicazione dell’ultima analisi della Classificazione integrata delle Fasi di sicurezza alimentare (Ipc) sulla malnutrizione acuta, secondo la quale i tassi tra i bambini sotto i cinque anni sono i più alti mai registrati in alcune zone dello Yemen, con oltre 500.000 casi nei distretti meridionali. L’analisi – che riguarda solo 133 distretti nelle zone meridionali dello Yemen, dove vivono 1,4 milioni di bambini sotto i cinque anni – rivela un aumento di quasi il 10% dei casi di malnutrizione acuta nel 2020. L’aumento maggiore si registra nei casi di bambini piccoli che soffrono di malnutrizione acuta grave (Sam), con un aumento del 15,5% nel 2020. Almeno 98.000 bambini sotto i cinque anni sono quindi esposti ad alto rischio di morire, senza cure urgenti per la malnutrizione acuta grave. Inoltre, almeno 250.000 donne in stato di gravidanza o di allattamento hanno bisogno di cure per la malnutrizione. “Gli esperti delle Nazioni Unite – spiega una nota – avvertono che il numero reale è probabilmente più alto poiché le cause della malnutrizione nello Yemen sono peggiorate nel 2020”. “È da luglio che avvertiamo che lo Yemen è sull’orlo di una catastrofica crisi di sicurezza alimentare”, ha affermato Lise Grande, coordinatrice umanitaria per lo Yemen: “Se la guerra non finisce adesso, ci avviciniamo verso una situazione irreversibile e al rischio di perdere un’intera generazione di giovani”. Secondo le agenzie delle Nazioni Unite, lo Yemen rimane la peggiore crisi umanitaria del mondo: “Quasi l’80% della popolazione – oltre 24 milioni di persone – ha bisogno di una qualche forma di assistenza e protezione umanitaria. A metà ottobre, sono stati ricevuti solo 1,43 miliardi di dollari dei 3,2 necessari nel 2020”. Per Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia, “oltre 12 milioni di bambini in Yemen hanno bisogno di assistenza umanitaria. Sempre più bambini piccoli rischiano di diventare gravemente malnutriti e di richiedere cure urgenti. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa terribile crisi umanitaria”.