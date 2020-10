The Economy of Francesco: suor Smerilli, nella Settimana sociale di Taranto i giovani italiani “porteranno le proposte al governo”

“The Economy of Francesco è un evento internazionale, mondiale, e le proposte saranno necessariamente ampie”. Così suor Alessandra Smerilli, ordinario di economia politica presso la Lumsa e responsabile scientifico di The Economy of Francesco, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati in streaming durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, trasmessa dalla sala stampa della Santa Sede. “Abbiamo già pensato – ha rivelato la religiosa – che il patrimonio che emerge dalle proposte di questi giorni sarà presentato, tramite i giovani italiani, nella prossima Settimana Sociale, in programma a Taranto dal 4 al 7 febbraio 2021 nel proprio sui temi del lavoro, dell’ecologia e dell’economia. Lì verrà dato spazio alle proposte anche al governo”. A proposito dell’evento che si svolgerà dal 19 al 21 novembre, Smerilli ha precisato che “le prime proposte dei giovani saranno su come vogliono impegnarsi e fare rete. Sulla base di questo, poi, avanzeranno proposte anche ai rispettivi Paesi”. “Mentre alcuni giovani sfasciano le vetrine, altri stanno preparando The Economy of Francesco”, ha aggiunto Luigino Bruni, ordinario di Economia politica alla Lumsa e responsabile scientifico di The Economy of Francesco: “I giovani protestano anche proponendo”.