Ecumenismo: Perugia, le attività del Centro San Martino riprese in modalità online

Prosegue in modalità online l’attività dell’associazione “Centro ecumenico ed universitario San Martino” di Perugia. Ad annunciarlo è la presidente Annarita Caponera, docente di Ecumenismo e di dialogo interreligioso presso l’Istituto Teologico di Assisi. A seguito delle indicazioni contenute nel Dpcm del 24 ottobre, spiega Caponera, continua il “nostro dialogo attraverso la pagina Youtube e i canali social del Centro ecumenico, per rimanere quanto più possibile in contatto tra di noi”. Confermato il tradizionale appuntamento di ogni lunedì, alle 18, cui sarà possibile partecipare attraverso Youtube e Facebook: “Offriamo a tutti gli interessati – precisa la presidente – delle conversazioni video registrate su interessanti temi ecumenici della durata di non più di dieci minuti. Queste nostre conversazioni vertono su delle parole-chiave che ricorrono nell’enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco e che sono molto importanti per il dialogo ecumenico”. “Ci sembra che questo sia un modo fattivo per continuare l’opera di formazione ecumenica che il nostro Centro da decenni”, conclude Caponera: “Affinché anche in tempo di pandemia prosegua questo ‘dialogo’ ci diamo appuntamento ogni lunedì pomeriggio in maniera tale che il nostro messaggio possa raggiungere quante più persone possibili attraverso i canali web, in attesa di tempi migliori in cui potersi rincontrare tutti al Centro ‘San Martino’”.