Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini dialoga con le banche. Presentazione di un percorso su etica e finanza

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, incontra giovedì 29 ottobre, alle ore 12, la comunità finanziaria con un evento on line in diretta dall’Università Cattolica. Alla conferenza, tenuta nel rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria, intervengono mons. Mario Delpini e Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d’Italia. Introduce e modera Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative della Cattolica. Sono invitati a partecipare i rappresentanti delle principali banche italiane. “Durante la conferenza – chiarisce un comunicato – saranno illustrati i primi esiti e gli sviluppi futuri del dialogo e della collaborazione tra la diocesi di Milano, l’Università Cattolica e le principali banche italiane per lo studio e l’elaborazione di idee e strumenti di lavoro per una economia e una finanza sostenibili”. L’evento “sarà anche l’occasione per presentare il volume pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero dal titolo ‘Quali responsabilità per la finanza?’, nato dal primo incontro tra l’arcivescovo di Milano e il mondo finanziario tenutosi il 23 ottobre 2019 nell’ambito di un convegno sui temi di etica e finanza svoltosi in Cattolica e alla Biblioteca ambrosiana”. L’evento sarà diffuso in diretta sui canali social dell’Università Cattolica.