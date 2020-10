The Economy of Francesco: Bruni, “il Papa ci ha promesso un videomessaggio”

“Il Papa ci ha promosso un videomessaggio”. Ad annunciarlo è stato Luigino Bruni, ordinario di Economia politica presso la Lumsa e responsabile scientifico di The Economy of Francesco, rispondendo alle domande rivolte dai giornalisti collegati in streaming durante la conferenza di presentazione dell’evento, trasmessa dalla sala stampa vaticana. “Se poi accadrà qualcos’altro, questo non lo posso dire”, ha aggiunto: “abbiamo già la promessa del videomessaggio, e di questo siamo soddisfatti e contenti”. The Economy of Francesco, l’incontro con i giovani economisti e imprenditori voluto dal Santo Padre, si terrà dal 19 al 21 novembre 2020 e sarà interamente in modalità online con diretta streaming da Assisi e collegamenti con oltre 120 Paesi. L’evento digitale coinvolgerà economisti, imprenditori e changemakers under 35 di tutto il mondo e potrà essere seguito sul portale e i canali social. The Economy of Francesco (EoF) è un movimento di giovani con volti, personalità, idee che si muove e vive per una economia più giusta, fraterna e sostenibile e per dare un’anima all’economia di domani. Nel 2020 il comitato di EoF ha tenuto vivo lo spirito dell’evento organizzando incontri e attività di lavoro e approfondimento intorno ai 12 ambiti tematici: lavoro e cura; management e dono; finanza e umanità; agricoltura e giustizia; energia e povertà; profitto e vocazione; policies for happiness; CO2 della disuguaglianza; business e pace; Economia è donna; imprese in transizione; vita e stili di vita. Sono stati inoltre organizzati 27 webinar collegando giovani da tutto il mondo con esperti di economia e del mondo sociale. I protagonisti dell’evento digitale sono i 2000 under 35 provenienti da tutto il mondo, 56% uomini e 44 % donne. Sono economisti, imprenditori, studenti, changemakers e operatori del settore sociale mossi dall’obiettivo comune di costruire un mondo più equo e sostenibile.