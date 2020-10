Coronavirus Covid-19: Brusaferro (Iss), la “sfida è gestire l’epidemia garantendo risposte anche agli altri bisogni di salute”

“Oggi il virus circola all’interno dell’intero Paese” e “l’età mediana di chi contrae l’infezione si colloca intorno ai 40 anni. Un valore da tenere monitorato con attenzione. Se oggi fortunatamente le persone più anziane contraggono meno dei più giovani l’infezione, gli over 75 e le persone portatrici di più patologie rischiano di avere grandi complicanze ed esito fatale”. Lo ha detto questo pomeriggio il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo presso la sede del ministero della Salute a una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. I giovani devono dunque “essere molto attenti a proteggere anziani e persone fragili”. “Stanno aumentando gli asintomatici e i paucisintomatici – ha detto ancora il presidente dell’Iss – e questo è un elemento cui porre attenzione”. Così come l’aumento dei ricoveri in area medica e nelle terapie intensive: “Un trend nettamente in aumento dieci giorni fa; venerdì vedremo sicuramente un’ulteriore progressione”. Per Brusaferro “la sfida è riuscire a gestire l’epidemia garantendo, al tempo stesso, assistenza e risposte di qualità agli altri bisogni di salute, che continuano a esserci”. Ma per questo, ha ammonito, “occorre non superare determinate soglie” altrimenti “i pazienti affetti da altre patologie non potrebbero più trovare risposta nei nostri ospedali”.