Coronavirus Covid-19: progetto finanziato dall’Ue lancia una sperimentazione clinica per il trattamento del virus in Italia

L’agenzia italiana del farmaco, Aifa, ha dato il via libera a una sperimentazione clinica per l’uso del Raloxifene in pazienti con sintomi lievi causati dal coronavirus. Nel giugno 2020, il consorzio Exscalate4CoV finanziato dall’Ue “aveva annunciato che il farmaco generico registrato usato per trattare l’osteoporosi poteva essere un trattamento efficace per il coronavirus”, afferma un comunicato. La Commissione europea ha sostenuto il Consorzio E4C con 3 milioni di euro. “Questo è uno dei tanti esempi di come il programma di ricerca e innovazione dell’Ue, Horizon 2020, aiuti a contrastare la pandemia di coronavirus e a sviluppare nuovi trattamenti”. Lo studio clinico “dovrebbe convalidare la sicurezza e l’efficienza del Raloxifene nel bloccare la replicazione del virus nelle cellule e, quindi, ritardare la progressione della malattia”. Lo studio si svolgerà presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma e coinvolgerà anche l’Humanitas Research Hospital di Milano. Nella fase iniziale, verrà somministrato un trattamento di 7 giorni a 450 soggetti di capsule di Raloxifene.