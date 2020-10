Germania: “Non abbiate paura. Dio è con voi”, campagna ecumenica per il Natale 2020

In vista del prossimo Natale 2020, la Conferenza episcopale tedesca (Dbk) e il Consiglio delle Chiese evangeliche tedesche (Ekd) mettono a disposizione delle parrocchie e dei fedeli materiale illustrativo ecumenico sulla preparazione personale, familiare e comunitaria, con attenzione ai problemi del Covid. L’iniziativa è legata al fatto che in molte località già le chiese sono condivise e le comunità sono piccole, il tutto fatto salve le differenze liturgiche. Che il Natale del 2020 verrà vissuto in maniera diversa è un dato assodato; l’esperienza del lockdown durante la recente Settimana Santa ha evidenziato quanto i fedeli abbiano sofferto della mancanza delle celebrazioni e delle restrizioni di movimento e di partecipazione comunitaria. In una situazione in cui la vita ecclesiale continuerà ad essere modellata in modo diverso, la Chiesa protestante e cattolica, insieme, inviano un messaggio confortante, fiducioso e pieno di speranza per il Natale, rivolgendosi – è questa l’intenzione espressa – a tutte le persone in Germania. Sul sito www.gottbeieuch.de, è presente una vera guida all’insegna del motto “Fürchtet euch nicht! Gott bei euch” (“Non abbiate paura! Dio è con voi!”): il sito presenta materiali per la campagna del Natale ecumenico e disponibili per il download per parrocchie, chiese regionali, diocesi e volontari.