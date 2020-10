Elezioni Usa: dialogo con Emiliano Bos (Rsi Washington), domani l’incontro on line “L’incertezza delle urne. Paese in crisi, quale futuro?”

“Usa: l’incertezza delle urne. Paese in crisi, quale futuro?”. È il titolo dell’incontro che le associazioni Polis, Città dell’uomo, la Rosa Bianca, C3dem e Il Sicomoro promuovono a pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America. Se ne parlerà con Emiliano Bos, corrispondente Rsi Radio televisione svizzera da Washington. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre, alle ore 21. Modera l’incontro Paolo Rappellino, giornalista del Gruppo San Paolo. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulle pagine Facebook C3Dem (Costituzione, Concilio e cittadinanza) https://www.facebook.com/Costituzione-Concilio-Cittadinanza-110972839014591/; Rosa Bianca https://www.facebook.com/assrosabianca; e sul sito de Il Sicomoro https://noifuturoprossimo.it.

Emiliano Bos è intervistato dal Sir: https://www.agensir.it/mondo/2020/10/27/stati-disuniti-al-voto-lincertezza-nelle-urne-trump-biden-e-una-nazione-in-crisi/.