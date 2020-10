Economia: Gualtieri (ministro), “dall’Ue primi 10 miliardi del programma Sure per tutelare lavoro e occupazione minacciati dal Covid-19”

“L’Italia riceve dalla Commissione europea 10 miliardi del programma Sure. Prima parte dei 27,4 di prestiti previsti, il maggiore tra importi assegnati agli Stati membri. Risorse importanti per tutelare lavoro e occupazione minacciati dal Covid-19. L’Europa solidale e unita è più forte che mai”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un tweet pubblicato poco fa.

L’Italia riceve da @EU_Commission 10 MLD del programma #SURE. Prima parte dei 27,4 di prestiti previsti, il maggiore tra importi assegnati agli Stati Membri. Risorse importanti per tutelare lavoro e occupazione minacciati dal Covid19. L'Europa solidale e unita è più forte che mai https://t.co/6MZeTKXRfR — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 27, 2020