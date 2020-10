The Economy of Francesco: padre Fortunato, oggi il bivio è tra “esistere o funzionare”

“Oggi siamo chiamati a fare i conti con una realtà che è chiamata a essere riparata”. Lo ha detto padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e responsabile della struttura informativa, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di The economy of Francesco – trasmessa in diretta streaming dalla sala stampa vaticana – in programma “on line” dal 19 al 21 novembre. Ci viene incontro il testo del filosofo e psicanalista argentino (naturalizzato francese) Miguel Benasayag “Esistere o funzionare”, il bivio che per il francescano ci si trova oggi ad affrontare, in tempo di pandemia, come sostiene il filosofo e psicanalista argentino (naturalizzato francese) Miguel Benasyan .” È da qui che si muove e potrebbe partite un nuovo sistema economico che non rinuncia a crescere e svilupparsi accogliendo la sfida impegnativa dell’inclusività e rinunciando al veleno dello scartare”, la tesi di padre Fortunato, che ha citato i Monti di pietà, un’istituzione finanziaria senza scopo di lucro “inventata” a metà del XV secolo dai frati francescani per “finanziare persone in difficoltà, fornendo loro la necessaria liquidità” e contrastare così la piaga dell’usura. A The economy of Francesco, ha reso noto padre Fortunato, sono iscritte 2mila persone: in programma almeno 12 collegamenti con 115 nazioni, 4 ore al giorno più una maratona di 24 ore il secondo giorno, con il contributo di oltre 20 Paesi. Ad oggi i giornalisti che si sono accreditati da remoto sono circa 300.