Diocesi: Vicenza, le celebrazioni per Ognissanti e Commemorazione dei fedeli defunti. Vietate le processioni

In occasione della solennità di Ognissanti il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, presiederà l’Eucarestia in cattedrale domenica 1° novembre alle 10.30. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb. “Nel pomeriggio dello stesso giorno e nel giorno successivo la tradizione cattolica prevede la visita ai cimiteri da parte dei singoli fedeli in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti”, ricorda una nota della diocesi, nella quale si sottolinea come “questa visita dovrà avvenire quest’anno evidentemente con grande attenzione ai distanziamenti interpersonali e in modi tali da non causare assembramenti che possano aumentare la diffusione del contagio”. “Per questo motivo – prosegue la nota – la Penitenziaria Apostolica ha esteso la possibilità di ottenere l’indulgenza per i propri cari defunti visitando i cimiteri durante tutto il mese di novembre. Anche la diocesi suggerisce pertanto di far visita alle sepolture dei propri cari anche in giorni diversi da domenica prossima”.

In merito alle celebrazioni che abitualmente si svolgono nei cimiteri nei pomeriggi del 1° e del 2 novembre la diocesi di Vicenza ha invitato i parroci a valutare con i rispettivi sindaci se e dove sussistano le condizioni per svolgere in sicurezza tali momenti di preghiera. “La diocesi – viene precisato – ha comunque proibito le processioni e ha raccomandato che i momenti di preghiera che verranno organizzati in accordo con le amministrazioni comunali siano brevi e garantiscano il rispetto scrupoloso di tutte le norme igienico sanitarie indicate sul protocollo che regolamenta le funzioni religiose nelle chiese”.

Lunedì 2 novembre il vescovo presiederà due messe in suffragio di tutti i defunti in cattedrale: la prima alle 8, seguita dalla preghiera sui sepolcri dei vescovi nella cripta della stessa chiesa; la seconda alle 18.30 con un ricordo particolare per le vittime della pandemia. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta da Radio Oreb.

Presso il Cimitero monumentale sono in programma due celebrazioni: domenica 1° novembre, alle 15.30, mons. Pizziol presiederà un breve momento di preghiera nella chiesa prima di benedire le sepolture; lunedì 2, invece, sarà l’arcivescovo Agostino Marchetto a presiedere alle 10 la messa.