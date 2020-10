The Economy of Francesco: padre Fortunato, “in un momento di grandi scandali e grandi cambiamenti sociali la risposta della Chiesa è sempre stata mettersi a servizio”

“In un momento di grandi scandali e di grandi cambiamenti sociali, la risposta della Chiesa e di Francesco è sempre stata mettersi a servizio”. A sottolinearlo, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati in streaming durante la conferenza stampa di presentazione di The Economy of Francesco, trasmessa dalla sala stampa vaticana, è stato padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e responsabile per la struttura informativa dell’evento che si svolgerà “on line” dal 19 al 21 novembre. Interpellato sul forte legame tra Papa Francesco e il francescanesimo, ribadito anche dalla sua ultima enciclica Fratelli tutti, padre Fortunato ha risposto che esso si spiega tramite “il servizio alla Chiesa e il percepire la Chiesa come madre, sempre”. “Lo sporcarsi le mani di Francesco e dei suoi figli – ha spiegato – è l’espressione di una concretezza straordinaria, del toccare con le mani anche la finanza ma per contribuire alla sua purificazione, perché la finanza non avveleni il clima e di faccia responsabili di tutto allo stesso modo”. “Nulla è grande, ma tutto è degno”, diceva infatti San Francesco d’Assisi. Padre Fortunato ha concluso la sua risposta esprimendo ancora una volta “tanta gratitudine” al Santo Padre per la sua attenzione alla famiglia francescana, già espressa dal neo cardinale eletto Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, che riceverà la bereretta durante il Concistoro del 28 novembre prossimo.