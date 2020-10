Giovani: Università europea di Roma, due nuove iniziative per il dialogo e la solidarietà

L’Ufficio formazione integrale dell’Università europea di Roma (Uer) ha avviato due nuove iniziative per “incoraggiare la cultura dell’incontro e della solidarietà nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria”. Lo rende noto un comunicato dell’Università diffuso oggi. La prima è “Uer’s got talent”, un concorso in cui gli studenti potranno inviare video di loro attività artistiche. Ma non sarà una raccolta di semplici esibizioni del proprio talento. Gli studenti, “nei loro video, dovranno ispirarsi a temi sociali e di solidarietà”. La seconda iniziativa è la nascita di una web radio dedicata agli studenti, che parteciperanno attivamente alla realizzazione delle trasmissioni. “Stiamo vivendo un momento difficile per l’emergenza sanitaria – spiega padre Gonzalo Monzón, direttore dell’Ufficio formazione integrale dell’Università europea -. Non è facile coltivare le relazioni umane. Il grande rischio, nel mondo di oggi, è quello di rinchiudersi nel proprio guscio, dimenticandosi che esistono gli altri. Le nostre due nuove iniziative, che vedranno i giovani protagonisti, vogliono rappresentare un contributo alla cultura della solidarietà e dell’impegno sociale”. “Papa Francesco ci invita a vivere la cultura dell’incontro – ricorda Padre Monzón -. Ed è proprio alle parole del Santo Padre che vogliamo ispirarci. Le Università possono svolgere un’opera importante in questo momento di difficoltà, per mantenere viva in ogni cuore l’attenzione per gli altri”.