The Economy of Francesco: Bruni, “proteste di questi giorni sono come quelle dei gilet gialli in Francia”

“Le proteste di questi giorni sono come quelle dei gilet gialli in Francia”. Lo ha detto Luigino Bruni, ordinario di Economia politica alla Lumsa e responsabile del Comitato scientifico di The Economy of Francesco, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati in streaming alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, trasmessa dalla sala stampa vaticana. “Lì c’era un conflitto tra l’ambiente e la povertà, oggi c’è un conflitto tra il Covid e la povertà”, ha spiegato l’economista. “Oggi c’è un conflitto tra il Covid e l’economia di tutti i giorni”, ha proseguito: “Dobbiamo sapere che l’economia del terzo millennio va cambiata, perché l’economia attuale non funziona più, mette in contrapposizione i ricchi e i poveri”.