Venezuela: a novembre incontro nazionale della rete delle oltre 40 radio cattoliche

Un incontro della Rete radiofonica cattolica del Venezuela, che riunisce oltre 40 emittenti, si svolgerà on line il 4, il 5 e il 6 novembre, su iniziativa del Dipartimento della Comunicazione della segreteria permanente dell’episcopato venezuelano. Una sessantina i partecipanti, tra registi, produttori e tecnici, che condivideranno le esperienze portate avanti nelle rispettive diocesi, tenendo conto che “ovunque, anche nei luoghi più umili, la radio è presente”, afferma padre Pedro Pablo Aguilar, direttore del Dipartimento della Comunicazione. Uno degli obiettivi dell’incontro è creare una collaborazione per una maggiore diffusione degli eventi ecclesiali e “portare una voce di speranza in mezzo alle avversità”. Si parlerà anche delle esperienze lavorative durante la pandemia.