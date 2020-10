The Economy of Francesco: Locascio (Argentina), il 20 novembre una “maratona” con i giovani dei cinque continenti

Il programma ufficiale di The Economy of Francesco avrà una forte presenza della voce dei giovani dei diversi continenti con la maratona “Around the clock, around the world”. Inizierà subito dopo il programma condiviso – alle 18 (ora di Assisi) – e terminerà intorno alle 13.30 del giorno dopo. Ad annunciarlo è stata Florencia Locascio, collegata da remoto dall’Argentina, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, trasmessa in streaming dalla sala stampa vaticana. Si tratta – ha spiegato la relatrice, membro dello staff – di un’ininterrotta maratona attraverso i diversi fusi orari: “Ogni Paese avrà a disposizione uno slot per mostrare dei video, attività, esperienze o dati di ricerca particolarmente rilevanti per il proprio territorio, e connesse alle tematiche e proposte sulle quali abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Sono i giovani partecipanti a preparare questi slot della maratona, che si potranno seguire in streaming come il resto del programma”. Quanto alla preparazione in Argentina, Locascio ha reso noto che “i giovani partecipanti argentini stanno lavorando con grande entusiasmo per prepararsi all’appuntamento internazionale del mese prossimo. È da quasi un anno che hanno iniziato ad alimentare e far crescere la comunità locale, con incontri e scambi vari, andando oltre le loro diversità per guardare insieme le sofferenze della propria terra. Ora stanno organizzando un programma online, complementare all’evento principale, per rinforzare la comunità già creata e aprire a nuovi giovani che vogliono costruire questo processo ma che non erano tra gli iscritti”.