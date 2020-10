Coronavirus Covid-19: i vescovi brasiliani invitano a piantare un albero il 2 novembre per ricordare i propri cari defunti

Il 2 novembre, il giorno dei defunti, i brasiliani sono invitati a piantare un albero in memoria dei loro cari, in particolare di coloro che sono morti negli ultimi mesi a causa della pandemia di Covid-19. Secondo il vescovo ausiliare di Rio de Janeiro e segretario generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, dom Joel Portella Amado, “questo gesto, oltre ad evitare i tradizionali agglomerati nei cimiteri, è legato anche alla triste distruzione ecologica derivante dagli incendi in alcune regioni del Paese”.

La campagna invita le persone a pubblicare anche la propria foto su Instagram mentre viene piantato l’albero, raccontando la storia del destinatario del gesto. Basta scattare una foto e pubblicarla sulla piattaforma utilizzando l’hashtag #CuidarDaSaudade.

L’invito a piantare un albero nel giorno dei defunti, secondo dom Portella, è rivolto a “tutti coloro che hanno nostalgia dei propri cari e sono preoccupati per la devastazione ambientale”. Nella prospettiva ecologica, la Cnbb consiglia la piantumazione di alberi autoctoni in ogni regione e, se possibile, alberi da frutto.