Dpcm 24 ottobre: Bellanova (min. Politiche agricole) a Tv2000, “ho chiesto la decontribuzione per tutto il settore”

“Ho chiesto la decontribuzione per tutto il settore per la validità del Dpcm. È evidente che se dovesse protrarsi il Dpcm, e le misure che stanno dentro, le risorse andranno ulteriormente implementate”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, ospite del programma TGtg di Tv2000. “Non si può fare la spesa con il portafoglio degli altri”, prosegue la Bellanova: “Ho chiesto dall’inizio di avere documentazione scientifica, perché voglio decidere in modo informato. Purtroppo noi non abbiamo questa documentazione, neanche il documento che ha stilato il Cts sabato c’è stato consegnato. Sappiamo, perché lo ha letto il ministro della Sanità, che c’era quel rilievo per quanto riguarda la validità dell’anticipazione della chiusura alle 18”. “Oltre alla decontribuzione per un anno per tutti, ho chiesto anche l’istituzione di un fondo che deve andare ad aggiungersi ai 600 milioni che avevamo destinato alla ristorazione, battaglia che avevo fatto nei mesi passati”, spiega il ministro a Tv2000: “Se chiudi la ristorazione devi dare la possibilità al settore agro-alimentare di avere un intervento perché ci sono prodotti che non vengono consumati”. Riguardo allo spreco alimentare il ministro Bellanova aggiunge: “Per contrastarlo avevamo fatto una misura che dà un contributo di circa cinquemila euro a fondo perduto a ristoratori e ristoranti e a tutte le strutture, a condizione che acquistassero prodotti italiani, prodotti Made in Italy”.