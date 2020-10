Dpcm 24 ottobre: Guide turistiche italiane, “misure totalmente insufficienti”

“Il turismo vive di presenze reali e noi guide turistiche in città deserte siamo ferme. I mesi di silenzio sul nostro settore sono incomprensibili, le misure fin qui adottate totalmente insufficienti”. A denunciarlo sono le Guide turistiche italiane (Gti) che ricordano al ministro per i Beni e le Attività culturali e per il turismo (Mibact), Dario Franceschini, come stiano vivendo “l’entità della crisi in giornate infinite senza lavoro e in utenze difficili da pagare, prediligendo”, nonostante tutto, “un atteggiamento costruttivo, senza piangersi addosso”. “Siamo stanchi ed esasperati, siamo cittadini responsabili e teniamo alla vita, che necessita di dignità” concludono le Guide turistiche italiane.